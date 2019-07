Norcia, il tetto della casetta di legno va a fuoco: abitanti evacuati

Vigili del fuoco in azione a Norcia intorno alle 23.30 di ieri, martedì 30 luglio. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il tetto di una delle case di legno costruite post terremoto, ha preso fuoco.

Le cause, stando a una prima ricostruzione, sarebbero da imputare alla canna fumaria. Fortunatamente nell'incendio nessuna persona è rimasta coinvolta, ma in via precauzionale gli abitanti sono stati fatti evacuare. Ad intervenire, in zona San Marco, sono stati i vigili del fuoco del Distaccamento di Norcia.