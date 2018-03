Attimi di paura nella notte, in fiamme un negozio di frutta e verdura: a dare l'allarme i residenti

Sono stati i residenti a far scattare l'allarme alla centrale operativa del 115 per via di alcune fiamme e dal fumo che si stavano sprigionando da un negozio di verdura e frutta a Santa Maria degli Angeli. E' accaduto questa notte: nel giro di pochissimo tempo una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi si è precipitata sul posto, riuscendo a risolvere celermente la situazione. A quel punto sono state avviate tutte le ricerche del caso per riuscire a risalire alle cause dell'incendio che potrebbe essersi innescato grazie a un corto circuito. La situazione è comunque tornata alla normalità in breve tempo.