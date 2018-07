Bosco in fiamme in una zona impervia: due ettari andati in fumo: vigili del fuoco lottano per ore

Vigili del fuoco al lavoro da questa mattina per spegnere l'incendio divampato in località Morleschio, in provincia di Perugia. Le fiamme hanno interessato il sottobosco di una zona impervia e sono stati i passanti, notando del fumo in lontananza, a far scattare l'allarme alla centrale operativa del 115.

Sul posto sono intervenute le squadre di Perugia e, in supporto, l'Agenzia Forestale. Dopo un primo sopralluogo, capita la gravità della situazione, i vigili del fuoco hanno lavorato incessamente per riuscire a spegnere le fiamme che hanno bruciato circa due ettari di sottobosco. Al momento sono in corso le ultime operazioni di bonifica. Sconosciute, al momeno, le cause del rogo.