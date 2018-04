Il diavano prende fuoco, casa invasa dalle fiamme. Incendio in una abitazione di Madonna del Piano nella mattinata di venerdì 13 aprile. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e il 118. Una persona è rimasta intossicata nell'incendio ed è stata subito soccorsa. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e l'origine del rogo.