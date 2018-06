Divampa incendio nella notte, a fuoco macchinario nel parcheggio del supermercato

E' durato quasi quattro ore l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato questa notte in un parcheggio del supermercato, in zona Ellera di Corciano. Le indagini per risalire alle cause sono ancora in corso, ma da quanto si apprende l'incendio ha interessato una compattatrice per il cartone, posizionata nel parcheggio dell'attività commerciale facente parte di una nota catena discount.

Sono le 2.30 di notte quando la prima e la terza partenza della sede centrale di Madonna Alta, con tre mezzi, si precipita sul posto insieme al 113 e alla responsabile dell'attività. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio che è stato spento intorno alle 6 di questa mattina. Gli accertamenti e le indagini chiariranno cosa abbia scatenato le fiamme.