Legnaia in fiamme, crolla parte del tetto: vigili del fuoco domano l'incendio

A fuoco una legnaia a Campello sul Clitunno. L'incendio, le cui cause sono ora al vaglio, è scoppiato nella tarda serata di ieri, lunedì 14 maggio. Ad intervenire, in località Pissignano, sono state due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura. Da quanto si apprende nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio, mentre la legnaia ha subito vari danni, tra cui il crollo di parte del tetto. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incendio.