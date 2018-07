Paura al quarto piano di una palazzina, divampa incendio nell'abitazione

Attimi di paura in un appartamento al quarto piano di una palazzina a Gubbio (in via Keplero) a causa di un incendio divampato intorno alle 14 di oggi, mercoledì 18 luglio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio per spegnere le fiamme, causate forse da un elettrodomestico. Ipotesi questa, al vaglio di accertamenti visto che sono in corso tutte le indagini per poter stabilire le cause dell'incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.