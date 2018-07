Incendio in casa, le fiamme divorano l'appartamento: si sveglia e salva la famiglia dal rogo

Due famiglie evacuate dai vigili del fuoco e un appartamento distrutto dalle fiamme. E' questo il bilancio dell'incendio che nella notte tra il 10 e l'11 luglio si è scatenato in una casa di Gualdo Tadino poco prima dell'una, al primo piano di uno stabile.



Le sei persone che si trovavano all'interno sono riuscite ad allontanarsi e a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco con una chiamata alla centrale operativa del 115. Le fiamme hanno completamente distrutto la cucina e la sala da pranzo, ma il rapido intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana, ha evitato il peggio.

Ad accorgersi dell'incendio è stato il capofamiglia, che è stato svegliato dall'odore acre del fumo ed ha subito dato l'allarme facendo mettere in salvo gli altri cinque familiari, tra cui un bambino piccolo e una donna in stato interessante e la famiglia che risiedeva al piano terra.



Le fiamme si sono propagate violentemente, raggiungendo rapidamente altissime temperature tanto da distruggere gran parte degli arredamenti e causare seri danni ai solai e alle pareti. Una volta bonificata l'area, è stata disposta la parziale inagibilità della palazzina e l’allontanamento degli occupanti, in attesa di verifiche di stabilità più approfondite.