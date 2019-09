Ponte San Giovanni, si scatena l'incendio: furgone distrutto dalle fiamme

Incendio poco prima dell'alba a Perugia. Intorno alle 5.15 di venerdì 6 settembre, a Ponte San Giovanni, un furgone ha preso fuoco. Il mezzo è stato distrutto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia per domare il rogo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non ci sarebbero feriti. Indagini in corso per chiarire origine e dinamica dell'incendio