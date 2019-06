Panicale, incendio all'azienda agricola: furgone carico di uova divorato dalle fiamme

Mezzo di un'azienda agricola di Panicale divorato dalle fiamme. L'incendio si è scatenato intorno alle 11.45 di giovedì 27 giugno nella frazione di Colgiordano e ha distrutto il carico di 25mila uova fresche.



Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato il rogo. Danni ingenti al mezzo di trasporto e uova ridotte in cenere. In corso le indagini per chiarire la dinamica e l'origine dell'incendio.