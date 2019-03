Fontivegge, incendio nella notte: ancora un'auto in fiamme

Ancora due incendi nella notte a Fontivegge. I vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 22 all'una di questa notte per spegnere le fiamme che hanno interessato un'auto e un cassonetto nella zona della stazione di Perugia. Le indagini sono in corso; l'ultimo episodio risale al 25 febbraio quando, in via Campo di Marte, un Suv ha preso fuoco.

Da chiarire cosa abbia provocato l'incendio di questa notte che, come detto, ha coinvolto ancora un'auto e un contenitore per la spazzatura. Sul posto è intervenuta la prima partenza della Centrale dei vigili del fuoco che è riuscita a spegnere le fiamme.