Attimi di paura al centro prelievi di Foligno: fiamme e fumo, intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri al centro prelievi dell'ospedale di Foligno, a causa di un incendio innescato da un corto circuito. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La stanza da dove è partito il corto circuito è stata invasa da fumo e calore, e sono stati danneggiati alcuni arredi e materiali. Sul posto, per un sopralluogo, è intervenuto anche l'assessore regionale Luca Barberini, che spiega in un post su Facebook: "E' stato immediato l’intervento della squadra di sicurezza interna al presidio ospedaliero e dei vigili del fuoco di Assisi, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali. Non erano presenti né utenti né operatori sanitari. Il sistema di sicurezza ha funzionato perfettamente".

Infine, l'assessore rassicura: "Non c’è stata alcuna interruzione delle attività sanitarie, anche grazie al pronto intervento della squadra di tecnici interna alla struttura. Domani mattina (oggi, ndr) tutti i servizi verranno garantiti normalmente, in spazi attigui all’area interessata. È massimo l’impegno per ripristinare, nel più breve tempo possibile, l’uso dei locali danneggiati. Ringrazio la squadra di tecnici dell’ospedale, intervenuta immediatamente e con grande professionalità e i vigili del fuoco per il tempestivo intervento e il grande lavoro svolto".