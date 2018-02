A fuoco un capannone agricolo, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte: morto un animale

Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l'incendio in una stalla a Preci, in località Collazzoni. I vigili del fuoco intervenuti hanno lavorato tutta la notte per contenere e spegnere le fiamme: il bilancio è di un bovino morto, mentre gli altri animali sono stati messi in salvo così come i mezzi agricoli, portati fuori dal capannone. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per ultimare la bonifica.