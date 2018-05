Incendio all'ex mattatoio di Ponte San Giovanni, vigili del fuoco sul posto: indagini in corso

Incendio all'ex mattatoio di Ponte San Giovanni. Per cause ancora al vaglio, le fiamme sono divampate coinvolgendo l'esterno del capannone, ma l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo l'allarme lanciato alla centrale operativa del 118, è ancora in corso.

L'ex mattatoio per anni è stato un centro sociale, un punto di aggregrazione per tanti giovani e non solo. Al momento non è chiaro cosa possa aver provocato l'incendio e la dinamica è al vaglio per ricostruire cosa possa aver innescato il fuoco. Al momento, da quanto si apprende, non risultano feriti.