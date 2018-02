Montone, incendio in una ditta di smaltimento gomme: a fuoco un macchinario

Intervento dei vigili del fuoco a Montone, a causa di un incendio in una ditta che si occupa di smaltimento gomme. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 20 febbraio. Non è ancora chiara la causa dell'incendio, da quanto si apprende le fiamme hanno interessato un macchinario e parte del materiale di lavorazione costituito da gomma macinata. L'allarme alla centrale operativa del 115 è scattato intorno alle 18.45; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello. Non ci sono feriti mentre l'incendio risulta sotto controllo.