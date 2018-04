Umbria, notte di follia: incendia una decina di cassonetti, denunciata giovane piromane

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi di cassonetti e rifiuti in giro per la città. Accade a Terni, dove nella notte almeno una decina di cassonetti sarebbero stati incendiati in Piazza Tacito, via Mazzini e altre vie vie della città. Grazie ad alcune testimonianze, gli agenti della Questura di Terni sono riusciti a fermare una giovane 24enne, trovata in possesso - da quanto emerge - di un accendino. Inevitabile per lei una denuncia a per incendio doloso. A suo carico sono emersi precedenti specifici.