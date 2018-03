Incendio in un casolare nelle campagne di San Fatucchio, evacuate due famiglie

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per cercare di risalire alle cause dell'incendio che ha interessato un casolare nelle campagne di San Fatucchio, frazione del Comune di Castiglione del Lago. L'allarme alla centrale operativa è scattato nella prima mattinata di oggi, venerdì 2 marzo e sul posto sono intervenuti uomini e mezzi del comando dei vigili di Perugia e del distaccamento di Città della Pieve. Da quando risulta, il casolare era abitato da due famiglie che sono state prontamente evacuate; sul posto è stata allertata in via precauzionale anche un'ambulanza del 118, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La struttura ha subito vari danni e al momento è risultata inagibile.