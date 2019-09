Incendio in un garage, attrezzi e tetto danneggiati dalle fiamme

Incendio in un garage nel pomeriggio di sabato 7 settembre. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15 nel comune di Deruta, nella frazione di Sant'Angelo di Celle, per domare l'incendio che si è scatenato in un garage, ricavato da un vecchio seccatoio per il tabacco.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti non ci sarebbero feriti. L'incendio ha danneggiato alcuni attrezzi agricoli. I vigili del fuoco hanno tolto una porzione del tetto per bonificare alcune delle fiamme, raggiunte dall'incendio e danneggiate. Al vaglio le cause del rogo. Al momento prevale l'ipotesi di un guasto elettrico.