Incendio divora una catasta di legna, i vigili del fuoco domano le fiamme: indagini sulle cause

Incendio divora una catasta di legna. Il rogo si è scatenato intorno alle 16.30 in località Casalina, in zona Deruta. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, con due mezzi e uomini per domare le fiamme. La velocità dell'interno ha permesso di arginare i danni e il propagarsi dell'incendio. Le cause sono ancora in fase di accertamento.