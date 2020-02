Cerreto di Spoleto, incendio negli uffici del Comune

Incendio negli uffici del Comune a Cerreto di Spoleto. La squadra dei vigili del fuoco di Spoleto è intervenuta intorno alle 13 di lunedì 3 febbraio. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, hanno distrutto del materiale cartaceo. Fortunatamente non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire l'origine del rogo.