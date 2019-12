Città di Castello, incendio divora magazzino: vigili del fuoco in azione

Incendio nella mattinata di mercoledì 4 dicembre in Altotevere. Intorno alle 9.16, a Città di Castello, nel vocabolo Santa Caterina Nuvole, un rogo ha distrutto un locale adibito a magazzino e rimessa agricola. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello con uomini e mezzi. Fortunatamente non ci sono feriti. Accertamenti in corso per chiarire l'origine dell'incendio.