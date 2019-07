Castiglione del lago, incendio divora i campi: abitazioni minacciate dalle fiamme, in azione anche l'elicottero

Incendio nel pomeriggio di martedì 16 luglio a Castiglione del Lago. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di campi e hanno minacciato le abitazioni della frazione di Vitellino. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate sul posto per domare il rogo. In azione anche l'elicottero che si è alzato in volo da Arezzo.



Indagini in corso per chiarire l'origine e la dinamica dell'incendio di grosse dimensioni che ha ridotto in cenere coltivazioni e sterpaglie. Secondo quanto appreso i vigili del fuoco sono comunque riusciti ad arginare e contenere le fiamme.