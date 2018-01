Incendio nella notte, in fiamme il Circolo Arci a Castiglione del Lago: indagini in corso

Incendio a Castiglione del Lago, quello accaduto intorno alle 3.30 tra sabato e domenica, al Circolo Arci. Le indagini sono in corso ma da quanto si apprende le fiamme hanno interessato un gazebo esterno per poi progararsi alla struttura, che è stata danneggiata, così come gli arredi e il portico e i danni sono consistenti. Non si esclude un cortocircuito o la possibilità che qualcuno abbia acceso un fuoco per scaldarsi nella notte, lasciandolo poi incustido. Al momento nessuna causa farebbe presagire comunque a un gesto volontario. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia e in ausilio anche i volontari del distaccamento di Città della Pieve.