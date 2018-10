Incendio distrugge annesso agricolo, mezzi e legna divorati dalle fiamme: indagini in corso

Incendio distrugge un annesso agricolo a Castel del Piano. L'allarme è scattato intorno alle 17 e sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco di Perugia e gli agenti della Questura di Perugia. Nell'incendio sono bruciati alcuni attrezzi agricoli, del mobilio adibito a ripostiglio e alcuni quintali di legna.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio.