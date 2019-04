Vandali scatenati, incendiati i contenitori dei rifiuti: indagini in corso

Incendio nel cuore della notte in zona Ponte della Pietra, a Perugia. Intorno alle 5 del mattino sono stati dati alle fiamme alcuni contenitori dei rifiuti della differenziata.

Incendiati, secondo una prima ricostruzione dei fatti, una campana per la raccolta del vetro e i contenitori per la differenziata dei condomini della zona di via Tuscania. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia che hanno subito domato le fiamme. A lanciare l'allarme i residenti della zona. Indagini in corso per identificare i vandali.