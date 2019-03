San Sisto, rogo nella notte davanti all'ospedale: cassonetti divorati dalle fiamme

Cassonetti in fiamme nella notte tra domenica e lunedì 25 marzo a San Sisto. L'incendio si è scatenato al distributore di fronte all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Appena scattato l'allarme, i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto, domando in breve tempo il rogo. Indagini in corso per chiarire l'origine dell'incendio. Il sospetto è che possa essere di natura dolosa, ma gli accertamenti vanno avanti.

A metà marzo, a Fontivegge, le forze dell'ordine hanno fermato una presunta piromane. Per diverso tempo il quartiere è stato funestato da auto e cassonetti dati alle fiamme. Più di una decina di roghi, prima del fermo.