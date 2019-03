Incendio in un casale, i proprietari del circolo Ippico: "Nessun danno a persone e animali"

"In merito alle notizie circolate questa mattina riguardanti un incendio divampato all'interno del Circolo Ippico Valvasone, i proprietari precisano che la regolare attività lavorativa non ha subito interruzioni". Con una nota i proprietari fanno chiarezza su quanto accaduto questa mattina intorno alle 7.45 in zona Magione quando il fumo e le fiamme hanno interessato un immobile dismesso.

Le fiamme - continua la nota - non hanno interessato l'area adibita alla normale routine di allevamento cavalli e lezioni. Nessuno è rimasto fortunatamente coinvolto: "né persone né animali hanno riportato danni a causa dell'incendio".