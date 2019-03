Bosco in fiamme in Valnerina, l'incendio divampa di nuovo: canadair in azione

I boschi della Valnerina continuano a bruciare. A Cascia è divampato di nuovo l'incendio che ieri sera i vigili del fuoco erano riusciti a contenere. In azione anche un canadair per arginare le fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche due squadre dell'agenzia forestale e i carabinieri forestali. Indagini in corso per chiarire l'esatta origine dell'incendio.

Nella giornata di ieri si sono registrati tre roghi in pochi chilometri. A Cascia, Preci e Sellano. Necessario, anche in questo caso, l'intervento del canadair per domare le fiamme.