Perugia, incendio in via Guerriera: cucina in fiamme

Incendio in una casa in via Guerriera, a Perugia. L'allarme è scattato intorno alle 12 di oggi, venerdì 22 maggio. Sul posto i vigili del fuoco della squadra di corso Cavour. Le fiamme hanno invaso la cucina. Fortunatamente non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ci sarebbe una disattenzione all'origine dell'incendio.

