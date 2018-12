Incendio in casa, le fiamme divorano la mansarda: una persona intossicata dal fumo

Incendio in casa nella mattinata di oggi, venerdì 7 dicembre. I vigili del fuoco di Foligno sono intervenuti con uomini e mezzi a San Clemente di Montefalco, intorno alle 8.50 per l'incendio in una mansarda.



Sul posto anche il 118 e i carabinieri. Una persona è rimasta intossicata dal fumo sprigionato dal rogo ed è stata soccorsa dai medici. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.