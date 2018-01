Fiamme e fumo in un'abitazione a Spoleto: attimi di paura per una coppia di anziani

Attimi di paura per una coppia di anziani residenti a Spoleto, nella frazione di San Martino in Trignano, a causa di un incendio nella loro abitazione. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 12 gennaio: gli anziani sono riusciti ad uscire dalla casa e a far scattare l'allarne ai vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. Secondo una prima ipotesi, l'incendio sarebbe scaturito a causa del malfuzionamento di una stufa elettrica, ma gli accertamenti sono in corso per far luce sulle cause.