Risveglio di fuoco, incendio in un appartamento

Fiamme in un appartamento di Sant'Eraclio. Intorno alle 7.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, in supporto ai colleghi di Foligno impegnati nell'incendio che ha coinvolto un camion, sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'abitazione.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, si indaga sulle cause del rogo.