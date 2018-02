Incendio in casa, bambino chiama i vigili del fuoco: fiamme domate

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 24 febbraio, una squadra del comando di Perugia dei vigili del fuoco è intervenuta per un principio di incendio in un appartamento ad Agello. L’intervento rapido dei caschi rossi ha evitato danni seri alla casa. Fortunatamente non ci sono feriti. A lanciare l’allarme il figlio di 11 anni della coppia di proprietari dell’abitazione.