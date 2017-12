Maxi incendio a Perugia, capannone a Sant'Andrea delle Fratte divorato dalle fiamme

Grosso incendio in un magazzino a Sant’Andrea delle Fratte. Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre, in un capannone della strada Battifoglia della periferia di Perugia. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto con diversi mezzi per tentare di domare le fiamme. Ingenti i danni alla struttura, con metà del capannone consumato dall’incendio. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo.

VIDEO Perugia, incendio in un magazzino di Sant'Andrea delle Fratte: l'intervento dei Vigili del Fuoco