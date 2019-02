Umbria ancora in fiamme, brucia l'argine di un torrente a Cannaiola di Trevi

Ancora fiamme in serata. Dopo l'incendio che ha interessato parte dell'oasi di Colfiorito, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire a Cannaiola di Trevi. In località Madonna della Stella, tre mezzi del distaccamento di Spoleto sono alle prese con un incendio che ha interessato gli argini di un torrente.

Accertamenti in corso per risalire alle cause del rogo, come sono in corso le verifiche per stabilire come si sia originato l'incendio che ha interessato due distinti parti della palude di Colfiorito. La presenza di almeno due focolari, a quanto appreso, farebbe ipotizzare il dolo. Ma, come detto, è ancora da accertare. Il vento, in entrambi i casi, rende l'intervento di bonifica particolarmente difficoltoso.

