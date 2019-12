Canna fumaria in fiamme, paura per una famiglia

La squadra dei Vigili del fuoco di Assisi è intervenuta intorno alle 17.45 per un incendio canna fumaria che ha rischiato di trasformarsi in incendio abitazione, in località Bastiola.

La canna fumaria, dopo aver preso fuoco, ha trasmesso le fiamme ad alcuni arredi che si trovavano nelle immediate vicinanze. Nessuna persona è rimasta coinvolta.