Fumo da un'abitazione ai Tre Archi, canna fumaria a fuoco: scatta l'allarme

Incendio in un'abitazione in via Marconi, in zona Tre Archi. I vigili del fuoco del Distaccamento di Corso Cavour con il supporto dell'autoscala proveniente dalla centrale di Madonna Alta, sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, martedì 11 settembre, in zona Tre Archi per spegnere l'incendio scaturito dalla canna fumaria.

Le fiamme hanno interessato anche le travi in legno di un solaio, ma il tempestivo intervento della squadra ha scongiurato danni più seri alla struttura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche le forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione non sarebbero rimaste coinvolte persone. Accertamenti in corso per stabillire le cause dell'incendio.