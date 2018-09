Campo di sterpaglie in fiamme, vicino ci sono delle case: intervento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che hanno interessato un campo sterpaglie in zona strada dei Loggi, a Perugia. L'incendio è al momento in corso e sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco; allertata anche la squadra dell'Agenzia regionale. Intervento repentino per cercare di spegnere le fiamme, dal momento che ci sono delle abitazioni limitrofe al campo.