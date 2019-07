Gualdo Tadino: si scatena l'incendio, sette ettari di campo divorati dalle fiamme

Sette ettari ridotti in cenere. Nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio un incendio ha devastato un campo nella frazione di Rasina, nel comune di Gualdo Tadino. Sul posto, per domare le fiamme che hanno divorato il fieno, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. In azione anche i militari dei carabinieri forestali.

Una volta domato il rogo, sono partite le indagini, ancora in corso, per stabilire l'origine e la dinamica dell'incendio.

Nella giornata di ieri, invece, si sono scatenati altri incendi: uno in un uliveto a Montemartano (domato dalla squadra di Spoleto dei vigili del fuoco). Il secondo un campo nella zona di San Giacomo (in azione la squadra di Foligno).