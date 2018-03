Perugia, quattro camion bruciati nel piazzale dell'azienda: due distrutti dalle fiamme

Divorati dalle fiamme. Un incendio, nella giornata di domenica 11 marzo, ha distrutto due autoarticolati nel piazzale del magazzino di una azienda in via del Rame, nella zona industriale di Ponte Felcino.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Perugia con tre mezzi per domare l'incendio. Sono intervenuti anche i carabinieri: indagini in corso per chiarire la dinamica del rogo.