Camion in fiamme lungo la E45 a Perugia, vigili del fuoco in azione

Camion in fiamme lungo la E45 a Perugia. Intorno alle 11.45 di giovedì 14 maggio un incendio ha divorato un semirimorchio tra gli svincoli di Montebello e San Martino in campo. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, con due squadre. Le fiamme hanno anche raggiunto le sterpaglie a lato della strada. Strada chiusa per gli interventi di spegnimento e bonifica.

