A fuoco cabina Enel a Ponte Felcino, il fumo allarma i residenti: carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Incendio in una cabina Enel a Ponte Felcino. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30. Sono stati i residenti che, allarmati dal fumo, hanno chiamato i vigili del fuoco arrivati sul posto con tre mezzi per spegnere le fiamme. La cabina Enel si trova a pochi passi da un cantiere, ma da quanto si apprende non si sono registrati particolari danni grazie al celere intervento dei vigili del fuoco. Mentre alcune case sono rimaste senza elettricità per circa un'ora. Al vaglio le cause. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici Enel.