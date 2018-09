Si scatena l'incendio: a fuoco la dimora storica, crollano tetto e solaio

Incendio nella notte tra lunedì e martedì nella dimora storica di Borgo Colognola. L'incendio si è scatenato intorno alle 2.30 del mattino. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, con diverse squadre mezzi per domare il rogo.



Tanti i danni alla struttura. Secondo quanto riferito le fiamme hanno provocato il crollo del tetto che cadendo a fatto crollare anche il solaio sottostante. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte, quella parte di struttura era vuota al momento dell'incendio. L'allarme è stato dato da alcuni ospiti presenti in un edificio vicino. Si indaga per scoprire le cause.