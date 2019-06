Maxi incendio alla Biondi recuperi, tolti i sigilli e dissequestrata l'area

E' tornata in mano ai titolari l'area sequestrata a marzo scorso dopo che uno spaventoso incendio che aveva interessato la Biondi recuperi, l'azienda di raccolta, trattamento e recupero rifiuti sita nel quartiere di Ponte San Giovanni. Un incendio divampato una domenica pomeriggio e per cui erano partite subito le indagini volte a far chiarezza sull'origine dell'accaduto.

Ora la procura del capoluogo umbro ha disposto il dissequestro dell'area, tornata nella disponibilità dei titolari. Un dissequestro - come riporta il quotidiano La Nazione Umbria - subordinato ad operazioni di regolarizzazione e corretto smaltimento dei rifiuti presenti da parte dei titolari dell'impianto.

Spaventoso incendio alla Biondi Recuperi, fiamme alte e densa nube di fumo sulla città

L'incendio è divampato il 10 marzo scorso; una densa e alta colonna di fumo nero aveva messo in allarme non solo gli abitanti del quartiere, ma anche delle zone limitrofe. I vigili del fuoco avevano lavorato ore per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori danni.