Camion carico di bancali prende fuoco, vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 8, nella frazione di Macchie (Castiglione del Lago) lungo la strada provinciale che conduce a Panicale. Da quanto si apprende un autoarticolato in sosta che trasportava bancali, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre con due automezzi da Perugia e i volontari di Città della Pieve per spegnere le fiamme.

Illeso il conducente del camion, che è riuscito ad uscire dal mezzo e a dare l'allarme ai soccorsi. Il mezzo pesante era in sosta nel piazzale davanti alla vetreria ed era in attesa di entrare per scaricare il materiale.