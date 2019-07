Via Monteripido, auto divorata dalle fiamme: i vigili del fuoco domano l'incendio

Paura in via Monteripido nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio. L'allarme è scattato intorno alle 17, con un'auto che è stata divorata dalle fiamme. Secondo quanto ricostruito il conducente ha visto il fumo uscire dal cofano ed è subito sceso dall'auto. In un attimo si è scatenato l'incendio che ha completamente distrutto la vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia che hanno domato il rogo.