Due auto avvolte dalle fiamme nel cuore della notte: una era stata rubata

Doppio incendio di auto nel cuore della notte, quello avvenuto intorno alle 2.20 in due comuni dell'Umbria. Il primo si è verificato nella frazione di Macchie, a Castiglione del Lago. Ad allertare la centrale operativa del 115 pare sia stato il proprietario del veicolo, che era parcheggiato a poca distanza dalla propria abitazione. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno in poco tempo spento le fiamme.

Accertamenti in corso per stabilire cosa abbia innescato le fiamme. Poco dopo, un altro incendio ha interessato ancora un'auto, questa volta a Ilci,una frazione del comune di Todi. Anche in questo caso l'intervento è stato repentino ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri sulla natura dell'incendio. Secondo una prima ricostruzione, quest'ultima auto, una Bmw, risulterebbe rubata.