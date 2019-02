Fontivegge, scoppia l'incendio: auto in fiamme nel parcheggio

Auto in fiamme a Fontivegge nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 febbraio. E' successo in via Mario Angeloni, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. L'auto si è incendiata all'improvviso, con le fiamme che hanno divorato la parte anteriore del mezzo. Danneggiata anche un'altra vettura. Indagini in corso per chiarire la dinamica del rogo: tra le ipotesi al vaglio anche quella del cortocircuito.