Auto in fiamme lungo la Flaminia, traffico bloccato tra Trevi e Sant’Eraclio

Auto in fiamme lungo la Flaminia nella mattinata di martedì 11 febbraio. Come spiega una nota dell'Anas "sulla strada statale 3 “Via Flaminia” il traffico in direzione Perugia è temporaneamente bloccato tra Trevi e Sant’Eraclio (km 144,900), in provincia di Perugia, a causa di un veicolo in fiamme. Si registrano rallentamenti anche sulla carreggiata in direzione Spoleto, dove al momento si transita su una sola corsia".

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas. Sempre nella mattinata di martedì 11 febbraio traffico in tilt per un tamponamento a catena in galleria lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Lungo la Flaminia, invece, traffico nel caos per un camion che ha perso il carico.