Città di Castello, fa colazione al bar e vede la sua auto in fiamme

Auto in fiamme a Città di Castello nella notte tra il 4 e il 5 febbraio. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Buozzi intorno alle 4.45 per domare il rogo che ha distrutto un'auto.

A lanciare l'allarme è stato il proprietario del veicolo. L'uomo si era fermato a fare colazione al bar del distributore di carburanti quando ha visto l'auto bruciare. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno arginato le fiamme.